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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey" dedi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 21:28 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek." ifadelerini kullandı.

Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamay geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.


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