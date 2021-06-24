Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk iddialara yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk iddialara yanıt verdi

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk iddialara yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un da yönetiminde bulunduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığı iddia edilmişti. Bakan Selçuk'tan iddialara yalanlama geldi.

24 Haziran 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığını öne sürdü.

Bakan Selçuk, iftira olduğunu ifade ettiği haberi detaylı bir açıklama ile yalanladı. Bakan Selçuk, "Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı. Selçuk, hukuki süreci başlatacağını da bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin "Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına" dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir.

Araştırılmadan, incelenmeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir.

Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."

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