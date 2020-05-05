Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında açıklamalarda bulundu. LGS sınavına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Çocukların rahat etmesi için velilerin okul bahçesi dışında beklemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, okulların 1 Haziran'da açılacağı iddialarına da yanıt verdi ve "MEB olarak okullar 1 Haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı" dedi.

Bakan Selçuk’un A Haber'de yaptığı açıklamaları şöyle:

LGS konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra biz zaten teknik açıklamaları yapıp bir video yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor dediğinizde aslında hep çocuklar belli okullarda sınavlara giriyordu ama bu kez farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınava girecekler. Mevcut tedirginliği daha da arttırmamak için kendi okullarında sınava girecekler. Hemen arkasından da sınava giriş belgeleri hakkındaki belgelerin hepsini e-okul üzerinden alacaklar ve hiçbir şekilde bir yere gidip belge almayacaklar.

15 yaş üstü kimliklerde fotoğraf zorunluluğu var. Bu sene fotoğraf şartını da kaldırdık. Sınav iki oturum. Her zaman böyle yapılıyordu. İlk oturumda Türkçe-Sosyal vb. dersler, ikinci oturumda Matematik-Fen gibi dersler var. Sınav arasındaki arada çocuklarımızın öğretmenleri nezaretinde bahçeye çıkmalarını ve sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede dinlenmelerini istiyoruz. Çocukların rahat etmesi için velilerin okul bahçesi dışında beklemelerini rica ediyoruz. Veliler sınav tamamlanana kadar okul bahçesinde olmayacak. Çocukların sadece öğretmenlerinin gözetimi altında olmalarını istiyoruz. Tüm okullarımız zaten çocuklarımız okullara gelmeden önce temizlenip, dezenfekte edilecek. Dezenfekte malzemeleri ve diğer malzemeler zaten sınıflarda olacak. Rehber öğretmenlerimiz çok daha aktif şekilde rol alacak. Planlamaları yaptık, bunları Bilim Kurulu ile de konuşacağız.

Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız.

Üniversiteye geçen çocuklarımızın sorumlu geçtiği bir ders varsa, onun üniversiteye geçmesini engellemeyecek şekilde o sorumluluk sınavını biz yapacağız. Bir engel olmayacak. Biz çocuklarımızın kazandıkları bölüme gitme fırsatını sağlayacağız.

YKS tarihi için açıklama

Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim.

Öğrenci ve öğretmenlerimize ücretsiz maske dağıtacağız.

Konular yarı yarıya azaldı, birinci dönemden sorumlular.

İlk dönemin konularını gözden geçirmeleri faydalı olur.

Öğretmenlerimizin atamasının tamamlanabilmesi için okullarının olması, sınıf olması, öğrencilerin olması gerekiyor. Tüm bunları düşündüğümüzde okullar açık değilken, göreve başlatmakla ilgili fiilen ve fiziken bir imkansızlığımız var.

Çok net şekilde ifade ediyoruz. Okullar açıldığında hiçbir hak kaybı olmadan atama süreçleri tamamlanmış olacak.

Okullar ne zaman açılacak?

MEB olarak okullar 1 haziran'da açılacak diye bir ifade kullanmadık. Bizim böyle bir ifademiz yok. 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde bir planlamamız var gibi senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı.

Sağlık açısından sorun yaşanmazsa biz 1 Haziran'a hazırız.

4-8 ya da 12. sınıfların gelmesi gibi senaryolar var.

Sınıfların ikiye bölünmesi de senaryolar içinde.

Öncelikleri belirleyenler sağlık koşulları.

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