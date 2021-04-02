Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

02 Nisan 2021, Cuma 19:10 Son Güncelleme:
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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şunları kaydetti: "Zihninde, ruhunda, kalbinde dünyanın resmini gören bir çocuk, fotoğrafımı çekmek istedi bugün Düzce’de... Ve yine bugün, otizmli olduğu için onu fark edelim diye #otizmfarkındalıkgünü. Her şeyin farkında olan yavrularımın ömrüm yettiğince yanlarındayım."



AA

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