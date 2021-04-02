Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
02 Nisan 2021, Cuma 19:10 Son Güncelleme:
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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şunları kaydetti: "Zihninde, ruhunda, kalbinde dünyanın resmini gören bir çocuk, fotoğrafımı çekmek istedi bugün Düzce’de... Ve yine bugün, otizmli olduğu için onu fark edelim diye #otizmfarkındalıkgünü. Her şeyin farkında olan yavrularımın ömrüm yettiğince yanlarındayım."
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1377995173519560710?s=20
AA
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