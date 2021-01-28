Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış takvimine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış takvimine ilişkin açıklama

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış takvimine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlangıcı ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

28 Ocak 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların açılmasını isteyen öğrencilerin görüntülerini içeren video paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında okulların açılış takvimine ilişkin de bilgiler verdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından okulların açılmasını isteyen çocukların görüntülerini içeren video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşım ile birlikte "Okulumu çok özledim diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadesini kullandı.



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