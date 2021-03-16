Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılması hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından okulların açılması ile ilgili paylaşımda bulundu.
16 Mart 2021, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünya genelinde açılan okulların istatistiğini sosyal medyadan paylaştı. Bakan Selçuk, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde..." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1371729472832032768
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