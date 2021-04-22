Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün Youtube üzerinden ‘Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı’ konulu “Veliler Buluşması” gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, sınavların ertelenmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.





x





MEB, 23 ve 24 Mart tarihlerinde, ortaokul ve liselerde yapılan yüz yüze sınavlarla ilgili bir dizi karar almıştı. Buna göre liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacak sınavlarının, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanmasına karar verilmiş, 12. sınıfların ise sınavları devam etmişti. Ortaokullarda da o tarihte, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde sınavların 3 Mayıs’tan itibaren yapılması; 4 ve 8. sınıflarda ise yüz yüze sınavların tamamlanması kararlaştırılmıştı.

MEB’in sınavlar için belirlediği 3 Mayıs tarihine 10 gün gibi bir süre kaldı. Vaka sayıları hızla artarken, öğrenci ve velilerden sınavların ertelenmesi yönünde talepler de artmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, 3 Mayıs kararının Bilim Kurulu’ndan gelecek önerilere göre tekrardan gözden geçirilebileceğini belirtmesi üzerine sınavların iptal edileceği beklentisi arttı.

NET CEVAP

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün Youtube üzerinden ‘Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı’ konulu “Veliler Buluşması” gerçekleştirdi.

'DERHAL YAPARIZ'

Buluşmada, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul’la birlikte velilerden gelen soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda gerçekleştirilecek yüz yüze sınavlar hakkında “3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında ‘Bunların ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var’ denildiğinde inanın hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız” dedi.

Türkiye’de yüz yüze eğitimin aç-kapa şeklinde ilerlemesi hakkında ise Bakan Selçuk, “Bize hep deniliyor ki ‘Neden açıp açıp kapatıyorsunuz?’ Emin olun dünyada OECD ülkeleri içerisinde en çok dünyada okul kapatan 4’üncü ülkeyiz.

Okulları en çok kapalı tutan ülkelerin başında geliyoruz” diye konuştu. Selçuk, okulların kısmi de olsa açılması gerektiğine dikkat çekerek “Bütün dünyadaki belli başlı kaynaklar ve referanslar bunu gösteriyor. Bu yüzden de az da olsa 1 gün de olsa 2 gün de olsa açmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.