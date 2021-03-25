Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu.

25 Mart 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.



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