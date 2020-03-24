Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.'' dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

- Velilerin EBA'ya girmekte zorlandıkları iddiası...

Uzaktan eğitimle kaydettiğimiz içerik TV yayını. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Saatleri sınıflara göre ayırdık. Bir öğrenci 2 saat kalıp videolar izleyebilir. Binlerce deney var. EBA bir sosyal medya platformu.

Bakan Selçuk:

Bir haftada 3 kanal kurup, içeriklerini oluşturmak bizim için büyük bir proje. Bu süreçte elbette bazı hatalar olacak. Bir işte hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?'... MEB'in bu projede çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Vay hata yaptınız biçiminde ele almak insaflıca değil.

SORU: Adnan Menderes'in idamı gösterildi. Ziya öğretmen ne düşünüyor?

Bakan Selçuk:

Bu ders arlaarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil. Prensip olarak içerikle ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Hukuksal bir konu. Süreci beklememiz lazım. eğitimciler olarak bu meseleye eğitsel olarak bakarız. Hukuksal incelemeye bakalım konuşuruz.

SORU: Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk:

Hastalıkla ilgili bizim konuşmamız doğru değil. Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. Önemli olan bunların veriye dayalı olması. Somut göstergelere bakacağız ve karar vereceğiz



