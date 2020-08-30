Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’deki Özel Röportaj programında, üniversite sınavına girecek öğrencilerin sorumlu olduğu konuların eğitim öğretim yılı başında açıklanacağını belirtti. Selçuk, "Aslında bununun iletimi yıl sonuna doğru yapılıyor ama biz bunu yıl başında yapacağız. Yani biz diyelim ki üniversiteye giriş sınavıyla ilgili hangi konuların söz konusu olduğunu yıl sonunda ÖSYM’ye bildiririz ama bu özel bir durum ve bunu öğretim yılı başında hem kamuoyuyla paylaşacağız hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. Büyük ihtimalle eylül içinde olur." dedi.

Selçuk, "Salgın döneminde davranış bozukluğu olan çocuklar için bir çalışma var mı?" sorusuna ilişkin, bu konuda 7/24 çalışan psikososyal destek hattı bulunduğunu ve bunun yanı sıra velilere rehberlik hizmeti verildiğini belirtti. Selçuk, bunun yanı sıra tüm kesimler için psikolojik destek kitapları çıkardıklarını kaydetti. Salgın sonrasında 400 binin üzerinde öğretmenin bilişim becerilerinde ulusal ve uluslarası sertifika aldığını vurgulayan Selçuk, öğretmenlere dijital eğitim ve beceriler konusunda daha çok katkı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Öğretmen ve öğrencilere teknolojik destek olacak mı?"

Selçuk, "Öğretmeni destekleyelim, öğretmene katkı sağlayalım dememin temel sebebi şu; öğretmene ne yapsak azdır, ne versek azdır. Çünkü ona verdiğimiz her şey öğrencide yansımasını bulacak." değerlendirmesinde bulundu. "Öğretmen ve öğrencilere teknolojik destek olacak mı? Bilgisayar ya da laptop alımlarında bir KDV indirimi söz konusu olabilir mi?" şeklinde bir soru üzerine Selçuk, bu konuda vergi indirimi gibi bir paketin konuşulduğunu, öğretmen ve öğrencilerin bu tür imkanlardan faydalanmasını çok önemsediklerini belirtti.

Hizmet içi eğitim içeriğinin tümüyle değiştiğini aktaran Selçuk, şöyle konuştu: "Biz artık önümüzdeki süreçte tüm öğretmenlerimizin kişisel olarak ’ben şu eğitimi istiyorum’ dediği eğitimi vermek üzere bir yola girdik. Yani öyle 1 milyon öğretmenin sadece 20-30 bininin bir yıl içinde eğitim alabildiği konvansiyonel bir yapı yok artık. Her zaman sürdürülebilir, sürekli bir eğitimden bahsediyoruz. Öğretmenlerimize ücretsiz olarak Türkiye’de inanılmaz bir destek var. Ulusal, uluslararası kuruluşlar ’öğretmen eğitimi’ deyince gönüllü olarak hiçbir bütçe istemeden yüz binlerce öğretmenimizin eğitimine katkı sağlıyor."

"Çok büyük bir atılımın içerisindeyiz şu anda"

Öğretmenlerin eğitimleri için çok daha büyük bir altyapıyı çok daha hızlı şekilde hayata geçireceklerini aktaran Selçuk, "Yüz binlerden bahsediyorum. Yani böyle dijital eğitim konusunda değil sadece. ’Ben masal anlatıcılığı istiyorum.’, ’Ben sistem eğitimi istiyorum.’, ’Ben fen bilgisinde uluslararası eğitim istiyorum.’, ’Ben oryantiring eğitimi istiyorum.’, ’Ben drama eğitimi istiyorum’. Ne derse fark etmez, biz bunların hepsini sağlamak noktasında çok büyük bir atılımın içerisindeyiz şu anda." diye konuştu.

Okul öncesi eğitimle ilgili geçmiş dönemde ihmal edilen bazı hususların olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu dönemde okul öncesine yönelik çalışmaları arttıracaklarını ifade etti. Selçuk, okul öncesi eğitim konusunda akademisyenlerle birkaç toplantı yaptıklarını, söz konusu gruba yönelik kaynaklar ve videolar üretildiğini, hazırlıklar yapıldığını vurgularken, "Orada biraz eksik kaldık haklılar ama önümüzdeki süreçte daha iyi olacak." dedi.

"Risk varsa açar mıyız, kesinlikle açmayız"

Okulları hep birlikte güvenle açacaklarını kaydeden Selçuk, "Ama risk varsa açar mıyız, kesinlikle açmayız. Bunu kim söyleyecek, bilim insanları söyleyecek. Biz süreçte Bilim Kurulunun değerlendirmesini ve tavsiyesini takip ediyoruz. Bu toplantılarda ilgili parametreleri konuşuyoruz. Sonuçta bir tavsiye kararı çıkıyor, bu tavsiye kararı da durup dururken çıkmıyor, büyük bir çalışmanın ve birikimin sonucunda çıkıyor." ifadesini kullandı.

Dünyadaki eğitim sistemlerinin çocuklardan beklediği temel beceriler ile Türkiye’de beklenilen temel beceriler arasında uyumsuzluk olduğuna vurgu yapan Selçuk, şöyle konuştu: "Öğretmen eğitimi açısından bazı beklentilerimiz var, değişmesi gerekiyor. Onun için öğretmen eğitimine çok önem veriyoruz. Onun için öğretmene her zaman çok değer veriyoruz.

Bir ülkenin eğitim sisteminin niteliği ile öğretmenin niteliği çok ilişkili. O yüzden de öğretmenimize daha çok yatırım yapıp, öğretmenimizin imkanlarını daha geliştirip eğitim sisteminin niteliğini arttırma yolunda bir çabamız var. Önümüzdeki süreçte ’21. yüzyıl becerileri’ diye ifade edilen becerilerin bizim sistemimiz içerisinde daha genişletilerek, sosyal-duygusal becerilerileri de içerecek şekilde, yetenek takibini içerecek şekilde çok daha ileriye gittiğini göreceğiz.

Tamam şu anda imkansızlıklar var, salgın var, birtakım sıkıntılarımız var. Bütün dünyanın var, sadece bizim yok. Ama bu imkansızlıklar içerisinde de birçok şey yapabiliriz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu sınavlarda Türkiye’nin ilerlediğini göreceksiniz." "Çocuklarımız için biz buradayız." diyen Selçuk, velilere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu, bu süreçte çocukların öğretmenlere, öğretmenlerin kendilerine emanet olduğunu sözlerine ekledi.

"İstiklal Marşı ile ziller çalacak"

31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimin başlayacağına değinen Selçuk, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunmasıyla zillerin çalacağını, çocukların evlerinde kendilerine eşlik etmelerini beklediklerini söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlediklerini aktaran Selçuk, hangi gün hangi saatte hangi dersin hangi konusunun ne şekilde işleneceğinin, bunun TRT televizyonundaki ve EBA internet içeriğindeki karşılığının ne olacağının, canlı derslerle öğretmenlerin hangi branşta hangi dersleri yapacağının belirlendiğini, içeriklerin de bütün okullara ulaştırıldığını dile getirdi.

Eğitimde yeni dönem nasıl olacak?

Sınavlara ve uzaktan eğitime ilişkin konuşan Bakan Selçuk şunları söyledi:

Pazartesi sabah saat 9'da okullarımızda İstiklal Marşı okunacak ve ziller çalacak, çocuklarınızın bize evlerinden eşlik etmelerini bekliyoruz. Bu sürecin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlemiş durumdayız. Bütün içerikler gün gün bütün okullarımıza ulaştırılmış durumda. Uzaktan eğitim konusunda marttan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak. Öğrenciler hem yüz yüze hem uzaktane eğitimdeki ders ve konulardan sorumlu olacaklar. Sınavları yüz yüze yapmayı planlıyoruz.

Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğretmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler.

Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağrımdır.

Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onların ihtiyaçlarına gidermek.

Biz televizyondan erişime baktığımızda yüzde 99'a yakın bir etkileşim gördük. Küçük de olsa televizyona erişimde sıkıntı vardı. Bazı öğretmenlerimiz kendi ders ücretlerinden toplayarak televizyon bilgisayar verdi, bu beni çok etkiledi.

Cihazı olmayan 1,5 milyon çocuk var. Nereden biliyoruz? EBA'ya kimler giriyor, kimler ne yapıyor. Bunların hepsini belirliyoruz. Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız.

Öğrencimiz isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebilir, isterse animasyonlardan izleyebilir, videolardan izleyebilir.

Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak.

Bütün kitaplarımız okullara ulaştı. İstisnai olarak bazı okullarda sorun çıkmışsa onlar bu hafta halledilir. Eğitim başladığı günden itibaren velilerimiz okullardan alabilir. Ayrıca destek kitapları da vereceğiz.