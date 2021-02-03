Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Mobil Soru Bankası' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Mobil Soru Bankası' açıklaması

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Mobil Soru Bankası' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise öğrencilerine yönelik hazırlanan ve 15 bin sorudan oluşan 'Mobil Soru Bankası'na ilişkin açıklama yaptı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 13:38 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere hazırlanan mobil uygulamada, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinde 200 üniteden oluşan tüm müfredatını kapsayan 15 bin sorunun bulunduğu ifade edildi. Mobil Soru Bankası'ndaki soruların, alan öğretmenleri tarafından derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak hazırlandığı kaydedildi. Soru Bankasına ayrıca, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Kazanım Kavrama Testleri de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendiği bildirildi.

Selçuk: Soru bankası sürekli güncellenecek 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın tüm birimlerinin Covid-19 salgını sürecinde öğrencilere destek olmak üzere sürekli yeni kaynaklar oluşturduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda daha önce pek çok destek paketi paylaşıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Daha önce özel eğitim öğrencilerimizi desteklemek üzere 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasını geliştirmiş ve öğrencilerimizin kullanımına açmıştık. Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir 'Mobil Soru Bankası' uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Mobil uygulamadaki soru bankası sürekli güncellenecek."

Ücretsiz olarak sunulan Mobil Soru Bankasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.

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