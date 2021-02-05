Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

05 Şubat 2021, Cuma 22:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle: 

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor. 

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı. 

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve kovid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar. 

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek. 

Okullar ne zaman açılacak?

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. 

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Gündem
Rauf Tamer
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Sakin bir dille çözebiliriz
Hakan Çelik
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sığırcıkların dansı görsel şölene dönüştü