Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere önemli çağrı

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.

11 Mart 2021, Perşembe 21:13 Son Güncelleme:
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Selçuk, bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.


AA

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