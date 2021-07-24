Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan velilere önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan velilere önemli çağrı

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan velilere önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurban Bayramı’nın bitimiyle eve dönüş trafiğinin yaşanacağını belirterek, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 19:14 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bugün ve yarın eve dönüş trafiği olacak. Okulun ilk günü çocuğunuzun yanında olabilmek, okul çıkışında bahçede bekleyebilmek, mezuniyet törenine katılabilmek ve hep birlikte olabilmek için lütfen hız sınırına uyalım, emniyet kemeri takalım, seyir halinde telefonla konuşmayalım."

AA

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