Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan YKS paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrıda bulunarak yarın saat 15.00'te soru çözümlerine ilişkin interaktif canlı yayının olacağını duyurdu.
07 Şubat 2021, Pazar 19:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;
YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz.
Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1358390784005976066
BUNLARI DA OKUYUN