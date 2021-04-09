Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS paylaşımı! Örnek sorular erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika paylaşımda bulundu. LGS'ye girecek öğrenciler için açıklama yapan Bakan Selçuk, nisan ayı örnek sorularının da erişime açıldığını belirtti.
09 Nisan 2021, Cuma 10:50 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Nisan ayı örnek sorularını http://odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık.
Kılavuzumuz yayında, başvurularınızı bu yıl da Bakanlığımız gerçekleştiriyor.
İyi çalışmalar gençler...
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