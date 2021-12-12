Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavına ilişkin ilan yayınladı.

12 Aralık 2021, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2020 ve 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP 3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 11 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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