Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 09:10 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak Bakan Yardımcılığı’na Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

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