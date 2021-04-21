Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Mersin'in Çamyayla ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Nutuk dağıtımının engellendiğine dair iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB, konuya ilişkin müfettişlerce soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında ‘Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir’ ifadelerini kullandı.