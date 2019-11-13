Milli Eğitim Bakanlığı o görüntülere soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.