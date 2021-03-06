Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alacak

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.940 sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu.

06 Mart 2021, Cumartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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