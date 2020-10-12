Eğitim & Kariyer Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili bu görseli paylaşarak uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili bu görseli paylaşarak uyardı

Eğitim & Kariyer

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili bu görseli paylaşarak uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

12 Ekim 2020, Pazartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.

Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz,

Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez.



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