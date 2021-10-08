Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden paylaşılan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli alımı yapılacak.

MEB 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları taşıyan adaylar, başvurularını 25 Ekim Pazartesi ile 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya

e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecekler.

MEB 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’na alınacak 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personel için başvuru genel şartları başvuru kılavuzunda şu şekilde belirtildi,

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

MEB personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarih aralıklarında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya

e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek. İstenilen belgeleri sisteme yükleyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi hâlinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

MEB PERSONLE ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Kasım tarihinde sona eren başvuruların sonuçları 12 Kasım 2021 tarihinde, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden adayların erişimine açılacak.

Atamaları valilikler tarafından kendilerine tebliğ edilen adaylar, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

MEB BAKANLIĞINA 260 SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE 5 BİN 872 DESTEK PERSONELİ ALIMI İLANININ DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN



