Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişimi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 00:36 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak Bakan Yardımcılığı’na Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

İHA

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