Bakanlıktan yapılan açıklamada "8’inci ve 12’nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kurslarının iş akış takvimi belli oldu. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24- 30 Ağustos’ta alınacak" denildi.

Açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos’ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos’ta, öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos’ta tamamlanacak.

Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021’de başlayacak, 10 Haziran 2022’de dersler son bulacak.

DHA