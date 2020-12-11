Milli Eğitim Bakanlığı'ndan corona virüs için özel site
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'covid19.meb.gov.tr' internet sitesinin yayına açıldığını ifade etti.
11 Aralık 2020, Cuma 16:56 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1337370584188145664
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