Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 2 Temmuz’dan sonra başlayacak
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz’dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.
28 Mayıs 2021, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın ’yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
DHA