Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'mülakat' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'mülakat' açıklaması

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'mülakat' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Mülakatlarda CHP Genel Başkanı'nın iddia ettiği gibi bir Danıştay kararı yoktur, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir' denildi.

30 Aralık 2021, Perşembe 11:29 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.

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