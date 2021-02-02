81 ilde aktif olarak çalışan Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin tüm çalışmaları ortak bir platformda toplanacak. Platformu ‘ortak bir soru havuzu’ olarak tanımlayan Bakan Selçuk, dışarıdan bağımsız ve öğretmenlerle bir çalışma yapıldığını söyledi. Öğretmenlerin hazırladığı sorular; dil, anlatım, etik ve bilimsel yönden kontrol edildikten sonra havuza yerleştirilecek ve tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak.