Eğitim & Kariyer Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak soru havuzu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak soru havuzu

Eğitim & Kariyer

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak soru havuzu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu’nu tanıttı.

02 Şubat 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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81 ilde aktif olarak çalışan Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin tüm çalışmaları ortak bir platformda toplanacak. Platformu ‘ortak bir soru havuzu’ olarak tanımlayan Bakan Selçuk, dışarıdan bağımsız ve öğretmenlerle bir çalışma yapıldığını söyledi. Öğretmenlerin hazırladığı sorular; dil, anlatım, etik ve bilimsel yönden kontrol edildikten sonra havuza yerleştirilecek ve tüm öğretmenlerin kullanımına açılacak.

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