Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel gereksinimli çocukların ailelerine rehber kitapçık

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel gereksinimli çocukların ailelerine rehber kitapçık

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel gereksinimli çocukların ailelerine rehber kitapçık

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti hazırlandı. Bakan Ziya Selçuk, kitapçıkların tanıtımını yaptı.

05 Şubat 2021, Cuma 13:59 Son Güncelleme:
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Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yürütülen Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) projesi kapsamında, aileler için gereksinim türlerine özgü 8 rehber kitapçık seti hazırladı. Kitapların tanıtımı için bakanlık binasında program düzenledi. Programa Bakan Ziya Selçuk ile projede yer alan akademisyenler katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için ailenin öğrenme ve tedavi süreçlerine etkisi de çok önemli. Ailenin bilinçli olması, belirli konularda bilgi sahibi olması çocuğun hayatını da kolaylaştırıyor ve daha rahat çözümler bulunmasına imkan sağlıyor. Bizim işimiz, görevimiz sizleri anlamak, yardımcı olmak" dedi.

Bakan Selçuk, rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen özel eğitim hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde yürümesi içinde ailelerinin bu sürece etkin katılımını çok önemsediklerini vurguladı. Selçuk, "UNICEF ile RAMKEG projesi kapsamında 'dil ve konuşma güçlüğü' gibi, 'özel öğrenme güçlüğü' gibi, 'otizm spektrum' bozukluğu gibi, 'hiperaktivite bozukluğu' gibi, 'görme ve işitme yetersizliği' gibi çeşitli alanlarda velilerimize rehber kitaplar hazırlayıp onların konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak, daha nesnel bilgiler sunmak çabasındayız. Bu küresel salgın döneminde uzaktan eğitimle de olsa güzel bir işbirliği oluştu. Her bir velimizin bu tür kaynaklarla karşılaşması, bu kaynaklarla ilgili olarak öğretmenlerle irtibat kurması süreci işlevsel kılıyor. Rehber kitapçıklar özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin konuyla alakalı daha fazla bilgilenmelerini sağlayacak" diye konuştu.

Farklı dillerde de hazırlandı

Kitaplarda çok ayrıntılı bilgilerin yer aldığını ve bu ayrıntı bilgiler sayesinde yapılan çalışmaların niteliğinin artacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Hazırlanan içeriklerden yola çıkarak aile eğitim programları da hazırlanıyor. Her bir velimizin Türkiye'nin neresinde olursa olsun alacağı eğitimin standart haline gelmesi ve Türkiye'de ortak bir dilin gelişmesi sağlanmış olacak. Böylece niteliği de artırmış olacağız. Ülkemizdeki yabancı uyruklu vatandaşlarımız ve misafirlerimizi de göz önüne alarak bunlar İngilizce ve Arapça olarak hazırlandı. Basımları yapılan kitapçık setleri 252 rehberlik ve araştırma merkezine de gönderildi. İçeriklerin dijital nüshaları EBA’da yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Isparta, İstanbul, Kütahya, Samsun, Şanlıurfa, Van illerinden kitap setlerini deneyimleyen ailelerle canlı bağlantı yaparak, kitapların çocuklara sağlayacağı katkılarla ilgili görüşlerini dinledi.

DHA


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