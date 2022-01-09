Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soruşturma açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, dün gündeme oturan 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberlerine dair bir açıklama yayımladı.
09 Ocak 2022, Pazar 11:59 Son Güncelleme:
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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır.
Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır."
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