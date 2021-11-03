Milli Eğitim bütçesi 274 milyar TL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlendiğini, bu rakamın 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7’sini oluşturduğunu açıkladı. Bu bütçe ile eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Bakan Özer, “Böylece eğitimde kalitenin artırılması ana odaklarımızdan biri olacak” dedi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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OKUL ÖNCESİ PROJELERİ
‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ kapsamında, 3 bin yeni anaokulunun inşa edileceğini belirten Bakan Özer, “40 bin yeni ana sınıfı dersliği açılacak. 5 bin yeni anasınıfını da ikinci döneme yetiştireceğiz. Böylece, 5 yaşında okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 85’e çıkarmış olacağız. 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmaması Bakanlığımızın değil, yüce Meclisimizin takdiridir” dedi.
MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ UYGULAMA
Bakanlığın Kasım ayı itibarıyla yeni bir uygulamaya geçeceğini de söyleyen Özer, “Lise ve üstü bir eğitimden mezun olanların da istemeleri durumunda 6-7 ay gibi kısa süreli mesleki eğitim merkezi tamamlama eğitimi programı alabilmelerini sağlamak için gerekli mevzuat düzenlemesini tamamladık” diye konuştu. Eğitim personelinin aşılanma oranı hakkında da bilgi veren Bakan Özer, “Bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93’e ulaştı. En az 2 doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87’dir” dedi.