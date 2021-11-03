Milli Eğitim bütçesi 274 milyar TL

OKUL ÖNCESİ PROJELERİ

‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ kapsamında, 3 bin yeni anaokulunun inşa edileceğini belirten Bakan Özer, “40 bin yeni ana sınıfı dersliği açılacak. 5 bin yeni anasınıfını da ikinci döneme yetiştireceğiz. Böylece, 5 yaşında okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 85’e çıkarmış olacağız. 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmaması Bakanlığımızın değil, yüce Meclisimizin takdiridir” dedi.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ UYGULAMA

Bakanlığın Kasım ayı itibarıyla yeni bir uygulamaya geçeceğini de söyleyen Özer, “Lise ve üstü bir eğitimden mezun olanların da istemeleri durumunda 6-7 ay gibi kısa süreli mesleki eğitim merkezi tamamlama eğitimi programı alabilmelerini sağlamak için gerekli mevzuat düzenlemesini tamamladık” diye konuştu. Eğitim personelinin aşılanma oranı hakkında da bilgi veren Bakan Özer, “Bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93’e ulaştı. En az 2 doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87’dir” dedi.