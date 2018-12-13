Milli Eğitim ile BESOB arasında eğitim protokolü imzalandı

Eğitim konusunda her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Protokol kapsamında bütün eğitim kadromuzla, okullarımızla ve diğer mekanlarımızla esnaf ve sanatkarlarımıza destek vereceğiz. Hayat boyu eğitim kapsamında imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

50 ESNAF YARARLANDI

Protokol imza töreninde konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, bugüne kadar 50 bin esnafa eğitim verildiğini belirtip "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız ’Hayat Boyu Eğitim’ protokolü kapsamında bugüne kadar yaklaşık 50 bin esnaf ve sanatkarımıza iletişim başta olmak üzere stres yönetimi, rehberlik ve psikoloji, SGK mevzuatı, vergi mevzuatı gibi daha birçok konuda eğitim vererek daha bilinçli ve donanımlı olmalarını sağladık. Bu konuda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün göstermiş olduğu ilgi ve vermiş oldukları desteklerden dolayı esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkürü bir borç biliriz. Eğitim işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurslara katılan esnafa katılım belge verilecek.

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)



