Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra bugün toplanıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, yedi yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde Milli Eğitim Şurası’nı bugün Ankara’da topluyor.
01 Aralık 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Şura, 3 Aralık Cuma günü sona erecek. Eğitimde fırsat eşitliği ana başlığı altında düzenlenecek Şura’da, temel eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi konuları üzerinde de durulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şura’da alınan kararlar tavsiye niteliğinde. Bakanlık olarak bundan sonraki politika geliştirme süreçlerimizde Şura’da alınan kararlar önemli bir referans noktamız olacak” dedi.