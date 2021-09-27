Türkiye Milli Eğitim'den açıklama: Kars'ta 30 sınıf karantinaya alındı

Milli Eğitim'den açıklama: Kars'ta 30 sınıf karantinaya alındı

Türkiye

Milli Eğitim'den açıklama: Kars'ta 30 sınıf karantinaya alındı

Kars’ta başlayan eğitim- öğretim döneminin ilk 3 haftasında il genelinde bazı okullardaki öğrencilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, '30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor' dedi.

27 Eylül 2021, Pazartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, kentte karantinada olan okul bulunmadığını belirterek, "30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor" dedi.

Kovid-19 tedbirleri altında Kars’ta başlayan eğitim- öğretim döneminin ilk 3 haftasında il genelinde bazı okullardaki öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 sınıfta Karantina uygulanmasına karar verildi. Sınıfları karantinaya alınan öğrenciler, karantina süreci bitene kadar uzaktan eğitim alıyor.

İlkokul 1’inci sınıf ve okul öncesinin, 1 hafta önceki uyum haftasının ardından 6 Eylül’de eğitim ve öğretime tamamen başladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Acay, “Okullarda maske, mesafe ve temizlik konularına uyulmaktadır, zaman zaman bizler de okulları ziyaret ediyoruz. Bununla ilgili bize henüz bir sorun gelmedi. Bu eğitim-öğretim yılı için bakanlığımızdan ilimize 435 bin lira geldi. Bu paraya biz maske ve el dezenfektanı aldık. İl, ilçe ve köylerimizdeki okullarda maske ve dezenfektan sorunu bulunmamaktadır. İhtiyacı olan öğrenci ve öğretmene, maske ve dezenfektan ulaştırılıyor" diye konuştu.

İl genelinde 30 sınıfın karantinaya alındığını, karantinaya alınan okulun bulunmadığını kaydeden Acay, “17 Eylül’de 20 sınıfımız kapalıydı ancak 14 günlük karantina süreci önümüzdeki cuma günü bitiyor ve öğrencilerimiz kaldıkları yerden eğitim-öğretime devam edecekler. 17 Eylül’den bugüne ise 10 sınıfımız karantinaya alındı ve toplamda 30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor" dedi.


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