Futbol Milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti

Milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti

Futbol

Milli futbolcu Hüseyin Er vefat etti

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er, hayatını kaybetti.

16 Mayıs 2021, Pazar 22:51 Son Güncelleme:
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Futbol milli takım sporcumuz Hüseyin Er'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hüseyin'e, işitme engelliler camiamız adına, Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Milli futbolcu Hüseyin Er'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

AA

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