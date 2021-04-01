Futbol Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

Futbol

Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

A Milli Takım'da forma giyen Kaan Ayhan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

01 Nisan 2021, Perşembe 14:43 Son Güncelleme:
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Sassuolo da bir forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın Torino'ya döndüğünü resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun koronavirüs prosedürleri kapsamında ambulans uçakla İtalya'ya geldiği ve izolasyon sürecinin takım otelinde devam edeceği belirtildi.


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