28.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Futbol Milli futbolcu Ozan Kabak zor günleri atlatacaklarına inanıyor

Milli futbolcu Ozan Kabak zor günleri atlatacaklarına inanıyor

Futbol

Milli futbolcu Ozan Kabak zor günleri atlatacaklarına inanıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zor günleri atlatacaklarına inandığını söyledi.

28 Nisan 2020, Salı 21:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Schalke 04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan Ozan Kabak, kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Corona virüse yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

''Risk yok diye bir şey yok''

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

AA


İlgili Haberler
Ozan Kabak 3 ay sahalardan uzak kalacak


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ahmet Nur Çebi: "Virüs bizi etkilemedi, zaten 5 kuruş paramız yoktu"