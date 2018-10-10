'Milli Gelir Hesaplama Makinesi' yeniden çalışır durumda: MONIAC

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İÜ İktisat Fakültesi'nin envanterinde yer alan, ancak onlarca yıldır çalışmaz durumda bulunan Milli Gelir Hesaplama Makinesi MONIAC (Monetary National Income Analog Computer), Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çalışır duruma getirildi.

Dünyada 13 adet orijinali bulunan MONIAC, 1949 yılında William Phillips tarafından tasarlandı ve 1950'li yıllarda Prof. Dr. Besim Üstünel'in çabalarıyla İÜ İktisat Fakültesi'ne getirildi. Eğitim aracı olarak kullanıldığı gibi bilim tarihi açısından da son derece önemli olan MONIAC, milli gelir denkliğini oluşturan değişkenleri anlaşılır biçimde aktarıyor.

DÜNYADA ÇALIŞIR DURUMDAKİ 4 MAKİNEDEN BİRİ

Uzman fizikçi Adem Soylamış tarafından tamir edilerek tekrar işler hale getirilen makinenin bir prototipi de Türkiye İş Bankası Müzesi'nde sergilenmek üzere üretildi.

Ayrıca, İÜ İktisat Fakültesi, MONIAC'ın işleyişini esas alan dijital bir simülasyon programını hayata geçirdi. Dünyada çalışır 4 makineden biri olan MONIAC, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlık katında sergileniyor.