Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi er meydanında devam ediyor. Cenk İldem ilk kez Kırkpınar’a çıkacak. Peki, Grekoromen sporcusu milli güreşçi Cenk İldem kimdir? İşte Cenk İldem’in biyografisi…

CENK İLDEM KİMDİR?

Cenk İldem 1986 Şişli, İstanbul), grekoromen stil 98 kg kategorisinde mücadele eden Türk güreşçi. Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünde güreşmektedir. Antrenörlüğünü babası Hüseyin İldem yapmaktadır.

Kendisi gibi güreşçi olan babası Hüseyin İldem kariyerini 1980-1990 yılları arasında grekoromen stil 74 kg kategorisinde sürdürdü. 1983 yılında düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İldem de babasının teşvikiyle güreşe on yaşında başladı. O tarihten itibaren babası Cenk İldem'in antrenörlüğünü yapmaktadır. Kardeşi Kansu İldem de grekoromen stil 85 kg kategorisinde kariyerini sürdürmektedir.

Niğde Üniversitesi'nin beden eğitimi bölümünü bitiren İldem, 2007'den beri Şişli Meslek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. Ayrıca 2011 yılında evlenmiştir.

CENK İLDEM’İN KARİYERİ

Cenk İldem hem gençler düzeyinde hem de büyükler düzeyinde birçok madalya kazandı. Gençler düzeyinde yarıştığı 2005-2007 yılları arasında 2 Avrupa Şampiyonası, 1 de Dünya Şampiyonası altını kazandı. Kazandığı bu başarılardan sonra millî takıma girmeyi başardı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2010 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmış, bu başarısını 2013 yılında düzenlenmiş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyayla da devam ettirmiştir. 2014 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Dünya Şampiyonaları kariyerine bakıldığında ilk katıldığı Dünya Şampiyonası 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen şampiyonasıdır. İstanbul'da çıktığı müsabakalarda sırasıyla Güney Koreli, Macar, Rumen ve Ermeni sporcuları 2-1'lik skorla geçerek yarı-finale çıktı. Fakat bu turda İsveç'ten Jimmy Lidberg ile karşılaşan İldem, rakibini ilk sette yenmesine rağmen diğer iki sette yenilince müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı. Yarı-finalde elendiği için çıktığı repesaj turunun son maçında Beyaz Rusya'dan Tsimafei Dzeinichenka'yı 2-0 yenerek bronz madalya aldı.

2013 Dünya Şampiyonası'na son 32 turundan katılarak avantajlı bir şekilde başlayan Cenk, bu turda Amerikalı Caylor Williams'ı 3-0 ile geçti. Sonraki turda İsrailli Robert Avanesyan ile karşılaştı ve maçı 4-0 kazandı. Çeyrek finalde ise Macar Balasz Kiss'e 3-0 mağlup oldu. Macar rakibi finale çıkamayınca repesaj turuna kalamadı ve turnuvayı 10. bitirdi.

2012 Yaz Olimpiyatları'na katılan İldem, ilk turda, mücadeleler sonunda Olimpiyat şampiyonu olan, İranlı Ghasem Rezaei ile karşılaştı. İlk seti 2-0 almasına karşın, iki ve üçüncü setleri kaybetti ve finale kalamadı. Fakat İranlı sporcunun finale çıkmasıyla repesaj turuna çıktı. İlk repesaj turunda Ermeni Artur Aleksanyan'a setlerde 2-0 kaybederek Olimpiyatları 11. sırada tamamladı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.