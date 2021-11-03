Diğer Sporlar Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya

Diğer Sporlar

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 22:13 Son Güncelleme:
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Belgrad'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin'i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya Türkiye'nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.

ANKARA(DHA)

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