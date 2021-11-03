Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 22:13 Son Güncelleme:
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Belgrad'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin'i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu madalya Türkiye'nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.
ANKARA(DHA)
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