Belgrad'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin'i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya Türkiye'nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.

ANKARA(DHA)