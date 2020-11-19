Milli güreşçi Reşit Karabacak corona virüse yenildi
Eski Avrupa şampiyonu milli güreşçi Reşit Karabacak, 66 yaşında vefat etti. Corona virüse yenilen şampiyon sporcu Reşit Karabacak Covid-19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
19 Kasım 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türk güreş camiasının tanınmış ismi Reşit Karabacak 66 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşından beri güreş sporunun içinde olan Karabacak, milli takımda antrenör olarak çalışıyordu.
İlk şampiyonluğunu 20 yaşında Balkan birincisi olarak elde eden Karabacak, devamında ise Akdeniz ve Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonalarında ise birinci olamasa da aldığı derecelerle Türkiye'yi çok iyi temsil etti.
Bir süre önce corona virüse yakalanan spor adamı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN