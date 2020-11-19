Milli güreşçi Reşit Karabacak corona virüse yenildi

Türk güreş camiasının tanınmış ismi Reşit Karabacak 66 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşından beri güreş sporunun içinde olan Karabacak, milli takımda antrenör olarak çalışıyordu.

İlk şampiyonluğunu 20 yaşında Balkan birincisi olarak elde eden Karabacak, devamında ise Akdeniz ve Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonalarında ise birinci olamasa da aldığı derecelerle Türkiye'yi çok iyi temsil etti.

Bir süre önce corona virüse yakalanan spor adamı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.