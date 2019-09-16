Milli güreşçi Rıza Kayaalp finale yükseldi

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

FİNALDE KÜBALI HINDS İLE MÜCADELE EDECEK

Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, yarın finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.

AA