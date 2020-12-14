Milli güreşçi Salih Aydın'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
14 Aralık 2020, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.
Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
AA
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