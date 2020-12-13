Diğer Sporlar Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Diğer Sporlar

Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

13 Aralık 2020, Pazar 23:03 Son Güncelleme:
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Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev'le altın madalya mücadelesi verdi.

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Rakibine 8-0 yenilen Şerif Kılıç, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

AA


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