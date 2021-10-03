Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

AA