Milli güreşçi Taha Akgül'den büyük başarı! Dünya ikincisi oldu
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
03 Ekim 2021, Pazar 21:47 Son Güncelleme:
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Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.
AA
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