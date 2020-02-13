Milli güreşçi Yasemin Adar Avrupa ikincisi oldu

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi. Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti. Daha önce 4 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin, bu sefer gümüş madalyayla yetindi.

AA



