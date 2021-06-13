Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenen Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nın son gününde milli sporcuların 3 madalya kazandığı belirtildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda Ekrem Öztürk'ün gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan'ın ve 87 kiloda Metehan Başar'ın bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Daha önce de Murat Fırat'la altın, kadınlarda ise Buse Tosun'la gümüş madalya alan ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

AA



