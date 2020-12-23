Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6'ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" denildi. KPSS ile alınacak olan uzman yardımcısı ilanına son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 olarak açıklandı.