Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Ankara'da toplandı. İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının alınan kararlar duyurulacak.

25 Kasım 2021, Perşembe 16:16 Son Güncelleme:
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.


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